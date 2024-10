Ieri a Villacidro, a conclusione di alcuni accertamenti, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per evasione un 63enne residente a Cagliari in via Prunas.

L'uomo, disoccupato, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nella cittadina del Medio Campidano, quando a seguito di un controllo eseguito tra l' 1,35 e l'1,50 non è stato rintracciato dai militari del Radiomobile presso l'abitazione in cui era ristretto.

Il ritorno a casa non è stato quello sperato per il denunciato, che ha trovato i carabinieri sul posto ad attenderlo.