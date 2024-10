Nel pomeriggio del 16 maggio 2014, a Villacidro, personale della locale Stazione Carabinieri ha proceduto all’arresto in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale di Michele Giorri, 20enne del posto.

I Carabinieri, a seguito di richiesta pervenuta sull’utenza telefonica 112, sono intervenuti nell’abitazione del predetto, ancora intento a ingiuriare e minacciare ripetutamente la madre convivente, per poi scagliarsi con calci e pugni sui militari, minacciandoli con un coltello da cucina, prima di essere immobilizzato e tratto in arresto.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza della Stazione di Villacidro, è stato tradotto dinanzi all’A.G. per l’udienza di convalida, durante la quale l’arresto è stato convalidato e il predetto è stato condannato a una pena di un anno e sei mesi prima di essere tradotto in regime di detenzione domiciliare in una comunità di recupero di Elmas.