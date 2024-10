Ha cercato online un alloggio a Milano, dove studia all'Università, trovando un annuncio postato sul sito "marketplace" di Facebook.

Uno studente villacidrese di 21 anni è così entrato in contatto telefonico con l'autore dell'inserzione, un 22enne catanese che lo ha convinto con l’inganno a versare un bonifico di 600 euro, corrispondente a due mensilità, previste per la caparra.

Una volta incassato il denaro, il truffatore è scomparso dal web e ha cessato di rispondere al telefono. Resosi conto di essere stato crudelmente ingannato, lo studente si è rivolto ai Carabinieri che sono riusciti a individuare l'autore dell'imbroglio.

Il 22enne, disoccupato e censito nella banca dati delle forze dell'ordine per episodi analoghi, è stato così denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per truffa e riciclaggio.