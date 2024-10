Dopo aver spaccato la vetrina di un mobile e il fanale posteriore destro dell'auto della madre, ha minacciato i genitori per futili motivi nell’abitazione di famiglia e, all'arrivo dei carabinieri, giunti sul posto in seguito a una segnalazione per la lite,ha inveito contro i militari, intimando loro di uscire immediatamente dalla casa.

Ha spintonato uno dei carabinieri che si era frapposto fra l'aggressore e la madre per impedirgli di aggredirla. Quest'ultima, a sua volta, tentava invece di frapporsi tra il figlio ed il padre, per evitare che gli potesse fare del male.

L’accaduto nella notte a Villacidro, dove i Carabinieri della Stazione di Arbus hanno arrestato un 38enne del luogo, disoccupato, noto agli uomini dell'Arma per pregresse vicende giudiziarie, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché per le minacce gravi pronunciate nei confronti dei genitori.

L'uomo si trova in questo momento al palazzo di giustizia di Cagliari dove è stato giudicato con rito direttissimo. L'arresto è stato appena convalidato.