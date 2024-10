Nella giornata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Villacidro, durante un servizio di prevenzione hanno proceduto al controllo di un bar ubicato in via Roma, finalizzato alla verifica del rispetto delle norme di prevenzione sul contrasto alla diffusione del Covid-19.

Nello specifico è stato accertato che la titolare avrebbe consentito l’accesso al predetto locale a diverse persone prive di green pass e permesso l’aggregazione fra gli avventori senza che fosse mantenuta la distanza di almeno un metro tra loro. All’interno del locale non sarebbe inoltre stato rispettato l’obbligo di indossare correttamente i previsti dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

I militari, sulla base della condotta recidiva posta in essere dalla titolare, che già il 4 marzo e il 16 aprile scorsi era stata sanzionata per analoga violazione, hanno disposto la sospensione dell’attività commerciale per giorni cinque e informato l’Autorità Amministrativa.