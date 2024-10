Lo hanno trovato ieri pomeriggio a Selargius, in località “Riu Peis”, legato a un albero con una catena piuttosto corta, in grave stato di denutrizione e con vistose ferite al collo e alle orecchie. I Carabinieri, grazie a una segnalazione, hanno liberato un cane di media taglia, sprovvisto di microchip, dalle sofferenze.

Pluto, come chiamato dai militari, non aveva nemmeno la possibilità di trovare un riparo durante le piogge battenti dei giorni scorsi o di accucciarsi in un luogo più caldo nelle ore più fredde della notte.

Dopo essere stato visitato dal veterinario di turno dell'Asl di Sanluri, Pluto è stato sottoposto a sequestro e affidato in custodia a un idoneo canile.

Si ricerca qualcuno che voglia adottarlo, ha un carattere splendido - fanno sapere i Carabinieri - nonostante le sofferenze patite, è molto affettuoso e può rappresentare certamente un’ottima compagnia ad esempio per una persona sola.

Il proprietario del terreno, un operaio 44enne di Selargius, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per maltrattamenti di animali e per l'abbandono dell'animale stesso.