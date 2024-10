Ieri a Villacidro, per cause in corso di accertamento si è verificato un sinistro stradale che ha coinvolto una Renault Scenic condotta da un imprenditore cinese di 44 anni, residente ad Oristano, ed una Renault Twingo con alla guida una 61enne impiegata del luogo.

A seguito dell'accaduto la donna è stata trasportata in ambulanza dal personale del 118 presso l'ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale per accertamenti, non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri della Stazione di Villacidro. I documenti di guida e di circolazione di entrambe le parti sono risultati essere regolari.