Per cause in corso di accertamento, il conducente di un furgone portavalori ha perso il controllo del mezzo è finito fuori strada sulla strada statale 197, nel tratto di strada San Gavino-Sanluri.

Feriti l’autista e il suo collega. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, i Vigili del fuoco, i Carabinieri e l'elisoccorso. Quest’ultimo ha trasportato la guardia giurata che ha riportato le ferite più gravi, ora ricoverato all’ospedale Brotzu.

L’altro vigilantes, invece, è stato trasportato all'ospedale di San Gavino.