Questa notte a Villacidro, intorno alle 4, i carabinieri hanno denunciato un 40enne del posto per resistenza a pubblico ufficiale. Durante un servizio di perlustrazione i militari si sono insospettiti quando, dopo aver sorpassato una Panda con due persone a bordo, quest'ultima si è improvvisamente arrestata.

Gli uomini dell'Arma si sono diretti verso l'auto, che improvvisamente è ripartita per un tentativo di fuga attraverso le vie limitrofe. La corsa dei fuggitivi è terminata a Quartu Sant'Elena, in via S'Oru e Mari.

Il conducente è tuttavia riuscito a fuggire a piedi, mentre il passeggero è stato bloccato e denunciato. A seguito degli accertamenti, il veicolo è risultato appartenere a un 21enne di San Gavino Monreale, residente a Villacidro, attualmente sprovvisto di assicurazione.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle autorità, nel frattempo la Panda è stata sequestrata.