Ieri a Villacidro, a conclusione di un controllo alla circolazione stradale, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà per il rifiuto di sottoporsi all'esame dell'etilometro e per guida con patente sospesa un 52enne di Guspini, commerciante con precedenti denunce a carico.

L'uomo, fermato a un posto di controllo mentre si trovava alla guida di un Porsche Cayman, sarebbe risultato essere sprovvisto di patente in quanto sospesa per un anno qualche tempo fa. Al contempo si sarebbe rifiutato di aderire alla richiesta rivoltagli dai militari di sottoporsi all'esame etilometrico.

Tale circostanza per legge corrisponde ad ammissione di positività e il trasgressore verrà denunciato per guida in stato di ebbrezza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Per quanto attiene agli aspetti concernenti la guida con patente sospesa, verrà informata la Prefettura di Cagliari che verosimilmente prolungherà i tempi di sospensione a causa della scarsa disciplina del trasgressore.