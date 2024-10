Una tragica scoperta quella fatta da un bidello della scuola media n.1 di Villacidro che, quasta mattina, entrando nel bagno del personale ha trovato il cadavere di un collega morto da qualche minuto.

Un medico è subito intervenuto sul posto per il 62enne A.T. non c'era più nulla da fare, i problemi cardiaci che lo affliggevano da mesi hanno causato l'infarto che oggi lo ha ucciso.

Le lezione sono proseguite regolarmente non potento essere sospese dal momento in cui la normativa prevede che in caso di uscita anticipata gli studenti, tutti minorenni, debbano essere affidati ai genitori.