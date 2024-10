Una anziana donna, di 88 anni, si è dovuta recare in ambulanza nell'ufficio postale per poter ritirare la pensione. E' accaduto questa mattina a Villacidro dove, secondo quanto dichiarato da un figlio della pensionata, Raffaele Mocci, in possesso di regolare delega, il responsabile delle Poste avrebbe preteso che ad apporre la firma sul modulo di accettazione delle norme antiriciclaggio, in vigore dall'1 marzo 2014, fosse personalmente la titolare della pensione.

La pensionata si trova da sei mesi allettata per le conseguenze di una grave frattura ossea.

"Non capisco perché questa presa di posizione - ha detto il figlio della pensionata - sono in possesso di una regolare delega per il ritiro delle pensione e di documentazione medica".