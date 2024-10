Incendio in villa ad Arzachena, in località Riolta, dove il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che l'abitazione saltasse in aria.

Le fiamme hanno incenerito una tettoia e interessato alcune caldaie a gas. I pompieri, intervenuti a mezzogiorno, hanno messo in sicurezza diverse bombole gpl minacciate dal fuoco.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse dopo un'ora circa, e nessuna persona è rimasta ferita. Non sono note, al momento, le cause dell'incendio.