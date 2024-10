“Ritengo vergognoso quanto accaduto, il dissenso politico e le divergenze di opinione anche su scelte amministrative non condivise non possono in alcun modo giustificare reazioni e azioni di questo tipo. Siamo uomini delle istituzioni e sta a noi garantire per primi la cultura del rispetto”.

Così il presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Gianfranco Ganau, che interviene in merito all’attacco sessista nei confronti della sindaca di Pula, Carla Medau dopo la pubblicazione in un blog di una vignetta sessista, in cui il primo cittadino è rappresenta rivolta contro un muro e con le mani alzate.

“Un' immagine – ha detto Carla Medau - che richiama al maschilismo e al sessismo piu becero e ci fa capire che dobbiamo ancora fare tanta strada nella direzione del rispetto della donna e della sua dignità”.

“Ringrazio di cuore tutte le amiche e gli amici, le colleghe e i colleghi sindaci e tutte le personalità istituzionali che mi hanno manifestato la loro vicinanza e una sentita ed autentica solidarietà”, ha commentato la sindaca che su Facebook parla di “una vicenda grottesca, due anni di cinismo e bassezze nei miei confronti, senza alcun rispetto personale o del ruolo che ricopro. Che vengano allo scoperto i nomi (ben noti... di ex assessori) di questa macelleria politica”.