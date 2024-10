A causa dell’improvviso crollo delle temperature notturne nelle giornate a cavallo tra il 20 e il 21 Aprile 2017, l'Amministrazione Comunale di Uri ha richiesto formalmente agli organi Regionali competenti la dichiarazione dello stato di calamità naturale sull'intero territorio comunale.

“In questi ultimi giorni – spiegano dal Comune del centro della provincia di Sassari di circa 3mila abitanti - nelle campagne del nord Sardegna, si sono verificate importanti escursioni termiche, arrivando anche al sottozero, con gelate notturne che hanno letteralmente bruciato i germogli delle viti in già avanzato stadio vegetativo. Alla mancanza di pioggia e a un mercato fortemente incerto, si aggiunge lo scherzo di un clima bizzarro e instabile che vanifica il lavoro di molti agricoltori ed allevatori che dalla terra traggono il pane per la loro sopravvivenza e delle loro famiglie. Per questo l’Amministrazione Comunale farà quanto in suo doveroso potere, schierandosi dalla parte delle aziende colpite”.

L’Amministrazione Comunale sta, dunque, attivando il procedimento per il riconoscimento dell’evento, ma le aziende colpite possono già presentare le domande di dichiarazione danni.

La modulistica dovrà` essere compilata e consegnata all'ufficio protocollo del Comune di Uri con allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità`, entro il giorno 2 Maggio 2017 alle ore 11:00. Lo stesso Comune si farà` carico di inviare la documentazione all'agenzia ARGEA territoriale (Agenzie per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura della Regione Sardegna). Si precisa, inoltre, che le richieste potranno essere presentate solo dalle aziende che alla data odierna risultano iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA.

E' possibile scaricare la domanda al seguente link:

http://www.comune.uri.ss.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1226:dichiarazione-dello-stato-di-calamita-naturale-per-tutto-il-territorio-del-comune-di-uri-danni-da-gelate&catid=92&Itemid=597