"Nella mattinata del 12 dicembre abbiamo appreso la triste notizia della prematura scomparsa del carissimo amico nonché segretario regionale Confsal Vigili del fuoco Sardegna, Salvatore Sanna.Ricordiamo tutti Salvatore come un amico e collega che si è speso con generosità ed entusiasmo in tante battaglie comuni e che ci ha dato un significativo apporto in occasione della fondazione e dei primi passi della nostra Federazione".

E' quanto si legge in una nota del segretario generale della Confsal Vigili del fuoco nazionale, Franco Giancarlo.

"Distante dalle ideologie -continua il dirigente sindacale- e interessato solamente alla concretezza di quei risultati effettivi che permettevano di migliorare le condizioni di lavoro della nostra categoria, era anche sempre a disposizione per dare una mano ai colleghi nel momento del bisogno. Per questo siamo sicuri che Salvatore continuerà ad essere sempre al nostro fianco e rappresenterà per tutti noi un punto di riferimento nella vita, nel lavoro e nell'attività sindacale".