Grave perdita per le unità cinofile dei Vigili del Fuoco della Sardegna: “Dopo una breve malattia ci ha lasciato l’unità cinofila Kiro, un Border Collie di sei anni appartenente alla componente regionale dei Vigili del Fuoco”.

Unitamente al suo conduttore, Capo Reparto Filippo Orrù, Kiro era in servizio presso la sede distaccata di Lanusei, da dove in più occasioni è stato inviato per operazioni di ricerca e soccorso in ambito regionale.

Tutti i Vigili del Fuoco della regione, augurano a Kiro un “buon ponte dell’arcobaleno” e ringraziano il collega a 4 zampe “per l’intensa, se pur breve, attività di soccorso resa con dedizione e incondizionata fedeltà”.