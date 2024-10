A Sanluri, ore 6.15, i Vigili del Fuoco del Distaccamento sono intervenuti per un incidente stradale in località Sanluri Stato, dove una Fiat 500 è uscita fuori strada causando la morte di una ragazza residente in provincia di Torino. La squadra ha estratto dall'auto altri due ragazzi che sono stati portati d’urgenza all’ospedale di San Gavino dal personale del 118. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di competenza.

Uno dei due giovani è morto nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarlo. Il terzo passeggero non avrebbe riportato gravi ferite.

Notte movimentata per i Vigili del Fuoco, impegnati nello spegnimento di alcuni roghi in città e in provincia. A Cagliari, in via Redipuglia, l’intervento delle squadre del comando di Cagliari coordinati dalla sala operativa 115, sono intervenuti intorno alle 5, per un incendio di un autovettura in sosta.

Sempre in città, stavolta in viale Buoncamino (fronte ex carcere), alle ore 5.30 circa, la centrale è stata allertata per un incendio di un chiosco bar, subito sul posto una squadra del Distaccamento Porto con ausilio di autobotte, arrivata dalla sede centrale,che con prontezza riusciva ad estinguere il rogo,le dinamiche dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.