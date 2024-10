Dopo tre anni al Comando, il Dirigente Superiore ing. Antonio Giordano lascia Nuoro a seguito della recente promozione per andare a ricoprire l’incarico di Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari. Al suo posto da oggi, 20 dicembre, arriverà il Primo Dirigente ing. Giampaolo Lampis.



Nominato primo dirigente nel gennaio 2021 e assegnato come Vicario del Comando di Cagliari, il neo Comandante si è laureato in ingegneria civile idraulica nella facoltà di Ingegneria di Cagliari nel 1991.

È stato assunto come funzionario direttivo nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1994 e assegnato al Comando provinciale di Cagliari nel 1995 dove ha svolto, tra i molteplici incarichi, anche quello di vice Comandante.



Durante il servizio al Comando di Cagliari, ha partecipato, assumendone anche il coordinamento, a numerosi interventi di soccorso di rilievo, come incendi che hanno interessato stabilimenti industriali, attività commerciali e civili, esplosioni a bordo di navi, grandi incendi boschivi e verifiche di stabilità di dissesti statici e idrogeologici.



L’ing. Lampis ha partecipato a diverse emergenze: l'alluvione di Uta, Assemini e Capoterra nel novembre 1999, l'alluvione di Villagrande Strisaili nel dicembre 2004, l’alluvione di Capoterra e Campidano di Cagliari ottobre 2008, il terremoto dell'Aquila nel 2009-2011, dell'Emilia Romagna nel 2012 e del Centro Italia (Amatrice) nel 2016-2017, l’alluvione del Medio Campidano nel 2013, l'alluvione a Cagliari, Assemini, Capoterra e Uta nell'ottobre 2018, l'alluvione di Bitti nel novembre 2020.



Con questo bagaglio di esperienze dopo oltre 28 anni di servizio, assume l’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Nuoro.