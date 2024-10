Cambio al vertice dei vigili del fuoco di Sassari. Il nuovo comandante provinciale è l'ingegner Antonio Giordano, che lascia la guida a Nuoro e prende il posto dell'ingegner Gianfrancesco Monopoli.

Nominato dirigente superiore ad aprile 2023, il neo comandante si è laureato in Ingegneria civile nella facoltà di Ingegneria di Salerno nel 1996, è stato assunto come funzionario direttivo nel 1998 e poi assegnato al comando provinciale di Nuoro come vicario. Dal giugno 2016 è stato nominato primo dirigente e assegnato presso il Viminale per il coordinamento delle operazioni di soccorso nelle provincie dell'Italia centrale colpite dal sisma. Da gennaio 2018 ha prestato servizio al comando provinciale di Cagliari per poi diventare comandante provinciale a Nuoro nel giugno 2020. Giordano si è distinto per la partecipazione a diverse emergenze: l'alluvione di Villagrande Strisaili nel dicembre 2004, il terremoto dell'Aquila nel 2009 e dell'Emilia Romagna nel 2012, l'alluvione del 2013 a Cagliari, Assemini, Capoterra e a Uta nell'ottobre 2018, l'alluvione di Bitti nel novembre 2020, il crollo della palazzina a Tiana nel novembre 2022 e per ultimo la gestione dell'incendio a Posada e Siniscola del 6 e 7 agosto scorsi.

Come detto, Giordano prende il posto dell’ingegnere Gianfrancesco Monopoli, che, dopo quasi due anni, assumerà il nuovo incarico di Dirigente dell’Ufficio di Collegamento del Capo Dipartimento e del Corpo del Corpo presso il Viminale.

“Grazie al Comandante uscente, tanti sono stati gli obiettivi raggiunti – si legge in una nota – è stato implementato il dispositivo di soccorso nei periodi di maggiore criticità con l’apertura dei presidi stagionali di Valledoria e Santa Teresa Gallura e i presidi acquatici di Olbia e Stintino. Sul piano logistico, acquisiti i terreni per la realizzazione delle nuove sedi di Alghero e Arzachena, sono stati affidati gli incarichi per la progettazione esecutiva degli immobili; sono stati eseguiti lavori di risanamento della sede centrale che a breve ospiterà una nuova e più efficiente sala operativa - sala crisi; la collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Sassari ha portato ad un accordo per la divulgazione dei valori e della storia del Corpo e l’introduzione di nuove forme di arte nella sede centrale del Comando. Il Comandante uscente lascia il suo personale ringraziamento a tutti per l’impegno e la professionalità nel consentire di raggiungere i risultati descritti. Ad entrambi – conclude la nota – viene rivolto dal personale del Comando Provinciale di Sassari un caloroso augurio per i nuovi incarichi assunti”.