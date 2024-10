"L'emergenza epidemiologica e le restrizioni che da essa derivano hanno generato nei cittadini uno stato di malessere sociale e di diffuso dissenso che ben capiamo ma che non può assolutamente giustificare esternazioni verbali di odio e violenza nei confronti di chi è incaricato al controllo e a far rispettare le regole". Lo afferma l'assessore alle Politiche per la sicurezza del Comune di Cagliari, Carlo Tack.

"Quanto accaduto due giorni fa in Piazza Yenne - commenta ancora l'esponente della Giunta Truzzu - addolora e fa riflettere, perché ci pone di fronte a una condizione che mai avremmo voluto vivere, ma prendersela con gli agenti della nostra Polizia Municipale che svolgono egregiamente il proprio lavoro trascende la protesta per le regole decise a livello Nazionale, dal governo centrale. Non permettiamo che la giusta aspettativa e il desiderio di ritrovare al più presto la giusta dignità lavorativa e la libertà umana ci contrapponga in lotte tra lavoratori, lotte tra cittadini, che non hanno mai portato a nulla di buono nella storia recente".

"Esprimo piena solidarietà ai nostri agenti della Polizia Municipale che quotidianamente e da ben prima della pandemia svolgono il loro ruolo in difesa della sicurezza urbana e degli stessi cittadini, con abnegazione e senso del dovere".