Sono aperte le iscrizioni rivolte a tutti i volontari anziani interessati a partecipare al servizio di vigilanza e sicurezza denominato “Nonno Vigile” presso le scuole elementari e medie cittadine, per l'anno scolastico 2018/2019.

Si tratta di un servizio mirato alla sicurezza stradale, in particolare a tutela dei bambini, svolto da persone anziane “Nonni Vigili” e finalizzato ad assistere gli scolari all’entrata e all’uscita delle scuole, agevolando in particolare l’attraversamento della strada sia ai bambini che ai loro accompagnatori.

Il servizio di vigilanza e assistenza, all’ingresso delle scuole elementari e medie, è svolto dai “Nonni Vigili” in collaborazione col personale di Polizia Locale.

Gli interessati possono presentare richiesta compilando l'apposito modulo disponibile presso la sede della Società degli Operai di Cagliari in via XX settembre 80 (tel. 070/656821) entro il 5 settembre 2018, allegando la certificazione isee in corso di validità. Verrà stilata dall'associazione un'apposita graduatoria.

L'avviso pubblico è scaricabile dal link sotto indicato.

https://www.comune.cagliari.it/portale/protected/646513/0/def/ref/NWS646510/