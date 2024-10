Un vigile urbano è stato aggredito da un passante mentre effettuava un controllo su un venditore ambulante a Cagliari.

L'episodio è avvenuto oggi pomeriggio in via Roma, sotto gli occhi di numerosi turisti. L'agente della municipale ha effettuato il controllo dell'ambulante, un cittadino senegalese, riscontrando che molta della merce in vendita era contraffatta.

In difesa dell'immigrato è intervenuto un passante che, dopo aver discusso con il vigile, lo ha aggredito spintonandolo e strattonandolo, poi è fuggito.

Sul posto sono subito arrivati altri agenti della municipale - anche le pattuglie dei motociclisti - che hanno effettuato una serie di controlli tra le vie della Marina alla ricerca dell'aggressore, ma senza successo.

La merce contraffatta è stata sequestrata, l'ambulante rischia una denuncia. Nell'aggressione il vigile non ha riportato gravi ferite.