Sit-in di protesta nella zona industriale di Elmas di 55 guardie giurate che con il nuovo anno rischiano di perdere il loro posto di lavoro a causa di un cambio di appalto.

Le lettere di licenziamento sono già arrivate. Sino al 31 dicembre lavoravano per la Vigilanza Sardegna, ma ora, con il trasporto valori preso in consegna da altre quattro ditte, principalmente dalla Mondialpol, i vigilantes non trovano più spazio negli organici delle aziende subentranti.