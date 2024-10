In primis il Brotzu, poi a seguire anche gli altri ospedali e presidi in città, senza tralasciare infine le altre aziende sanitarie nell’Isola, come ad esempio l’Asl1 di Sassari.

Utenze tuttora piantonate da portieri e guardie particolari giurate del vecchio appalto, ma con il nuovo capitolato ' promosso' dalla Regione Sardegna, l’intero assetto viene totalmente stravolto a svantaggio degli istituti sardi: se ne parla in queste settimane con tanto di stato di agitazione, malessere e scioperi indetti dalle società di vigilanza e le maestranze impiegate in quel ruolo: «Un appalto anomalo: è privo di adeguate tutele e garanzie per i lavoratori, ma comporterà un aumento di spesa per la Regione di circa due milioni e mezzo di euro per i prossimo tre anni. Il rischio concreto è che possano essere messi a repentaglio livelli retributivi e posti di lavoro».

É quanto afferma il deputato del Movimento 5 Stelle, Andrea Vallascas, nell'esprimere solidarietà ai lavoratori delle quindici società di vigilanza escluse dal bando regionale per i servizi di portierato e vigilanza nelle sedi della Regione e delle Aziende Sanitarie.

«Il cambio d'appalto – spiega Vallascas – rischia di determinare una riduzione delle retribuzioni per i primi lavoratori interessati, quelli del Brotzu, ai quali è stata proposta la sottoscrizione di un nuovo contratto. Ma la stessa sorte potrebbe toccare anche ai lavoratori di altre sedi regionali in scadenza».

«L'assurdità – conclude – è che, in una fase in cui proprio la sanità sta subendo tagli ingiustificati, il nuovo appalto comporterà un aumento della spesa nei prossimi tre anni, a fronte di una riduzione dei servizi offerti».