Il sindaco di Alghero, Mario Bruno, ha emesso un'ordinanza precauzionale per imporre il divieto di utilizzare l'acqua per uso alimentare nelle borgate cittadine.

Il provvedimento risponde alle informazioni trasmesse dal servizio Igiene degli alimenti dell'Asl di Sassari. In seguito alle ultime analisi effettuate sui campionamenti, i tecnici dell'Asl sassarese ha rilevato la non conformità delle acque destinate al consumo diretto nella rete di distribuzione delle acque potabili nelle zone di Santa Maria La Palma, Sa Segada, Arenosu, Tanca Farrà, Baratz, Monte Pedrosu, Corea, Zirra, Incrocio di Sant'Imbenia, Porticciolo, Gutierrez e tutte le zone servite dal serbatoio di Monte Siseri.

I controlli hanno rilevato presenze non conformi di nitriti, cloruri e ferro. Non ci sono, invece, controindicazioni per l'uso dell'acqua per il lavaggio di frutta e verdura e per l'igiene personale