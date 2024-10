E' in vigore da oggi l'ordinanza che vieta in modo assoluto su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, l’accensione e i lanci di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici dalla uno del 7 dicembre alle ore 24 del 6 gennaio 2016.

Anche quest'anno l'amministrazione comunale ha pensato di garantire la sicurezza dei cittadini e alla possibilità di far trascorrere a tutti, in serenità, il periodo delle festività natalizie e del nuovo anno. Per questo, ha deciso di vietare lo sparo di petardi e il lancio di razzi e fuochi d'artificio nei luoghi pubblici e dove, solitamente, i sassaresi si ritrovano per passeggiare e trascorrere le loro giornate di festa.