Nella notte i carabinieri di Olbia hanno arrestato un 37enne olbiese, Andrea Derosas, con precedenti di polizia, per furto aggravato in abitazione, danneggiamento, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari sono stati allertati da alcuni vicini di casa che hanno sentito dei rumori all’interno di un appartamento di via Veronese. L’uomo ha infranto il vetro di una finestra e si è introdotto nella casa. I carabinieri, giunti immediatamente sul posto, hanno trovato il 37enne nascosto in una stanza.

Derosas, per sottrarsi all’arresto, avrebbe tentato di colpire i militari con calci e pugni. Sottoposto poi a perquisizione, è stato trovato in possesso di una roncola di 70 centimetri. Durante il trasporto in caserma, con alcuni calci ha danneggiato la cellula di sicurezza dell’autovettura dei carabinieri e una volta giunto a destinazione ha rotto una sedia.

L’arrestato, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in attesa del rito per direttissima, al momento è trattenuto presso la camera di sicurezza del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Olbia.