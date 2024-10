A Baunei la tensione resta alta. Dopo le minacce di morte al sindaco Salvatore Corrias apparse sui muri del paese un breve video sta girando su whatsapp, nel quale cinque ragazzi, con il volto e il capo coperti inneggiano all'anziano che ha sparato all'arrivo degli uomini dell'Unità di progetto e commentano in sardo "l'unico errore che ha fatto è che non doveva sparare in aria ma al petto del soldato".

Tutto ha avuto inizio quando un uomo di 85 anni venerdì scorso ha sparato un colpo in aria alla vista degli uomini dell'Unità di progetto contro la peste suina, intervenuta nelle campagne del centro ogliastrino per una operazione di abbattimento di maiali allo stato brado.

Nella giornata di ieri l’anziano, che è stato denunciato, ha fatto rientro a casa e ha consegnato il suo fucile ai carabinieri.