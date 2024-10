La coppia del canale CherryCandle ha fatto nuovamente tappa in Sardegna. I due amanti, alcuni mesi fa, avevano diffuso sul web un video hard che li vedeva protagonisti presso il tempio di Astarte, alla Sella del Diavolo. Nelle scorse ore, la coppia da 7,7mila followers ha condiviso un nuovo contenuto girato ancora Cagliari, stavolta la location individuata è il parco di Monte Urpinu.

Il video è stato pubblicato su un noto sito internet dedicato agli amanti del porno.

Mentre nelle riprese della Sella del Diavolo i due si lasciavano andare a un rapporto sessuale esplicito e completo, in questo caso al centro della scena è solo lei, che in un vialetto del parco si lancia in un'intensa masturbazione mentre si guarda intorno, facendo attenzione a non essere scoperta da potenziali avventori.