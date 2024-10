I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, ieri nel tardo pomeriggio, a Viddalba, hanno arrestato un 40enne del posto per tentato omicidio.

L’uomo avrebbe avuto una violenta discussione con un operaio 20enne di Sassari, nata per futili motivi all’interno di un Bar in via Gallura.

Successivamente, il 40enne sarebbe andato a casa e avrebbe recuperato un coltello da sub per poi recarsi nello stesso locale, dove avrebbe tentato di accoltellare all’addome il 20enne che però è riuscito a evitare il colpo.

A quel punto sarebbero intervenuti alcuni clienti del bar che avrebbe cercato di disarmare Giuseppe C.: uno di questi sarebbe rimasto ferito a una mano (prognosi 7 giorni) mentre un altro ha chiamato i Carabinieri della Compagnia di Valledoria che hanno arrestato l’uomo che intanto si era dato alla fuga nelle vie cittadine,

L'aggressore ha trascorso la notte al carcere di Nuchis.