La Conferenza dei Capigruppo del Consiglio Comunale di Sassari che si è riunita oggi 23 novembre, ha accolto all’unanimità la proposta del Capogruppo di Forza Italia, Manuel Alivesi, di convocare un Consiglio Comunale “aperto” per dibattere della crisi del Policlinico Sassarese.

Come sottolineato lo stesso Alivesi in uno nota, «Per permettere alle forze produttive, a tutte le parti sociali ed a tutti i cittadini interessati di sostenere la parte di una Città ferita che è fermamente decisa a non rinunciare all’importante servizio offerto dall’unica Clinica Privata del Centro-Nord Sardegna e scongiurarne cosi la sua chiusura».

«Forza Italia – conclude la nota – auspica inoltre la presenza delle massime cariche regionali, soprattutto le rappresentanze Sassaresi».