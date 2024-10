Assente, inesistente, impalpabile su tutti i fronti, Pigliaru si sveglia dal suo torpore solo per dare il benvenuto alle navi straniere cariche di migranti”.

Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, commenta la disponibilità manifestata dal presidente della Regione ad accogliere la nave Aquarius in Sardegna. “Spiace che, ansioso di ‘guadagnare punti’ all’interno di un partito che neppure lo nomina più, il presidente della Regione non capisca il nocciolo della questione è proprio quello di stabilire una volta per tutte che non esistono solo i porti italiani quando c’è da effettuare uno sbarco di massa di migranti. Una cosa è l’accoglienza verso chi scappa da una guerra o dalla fame, altro è il business dei trafficanti di persone favorito da politiche il cui fallimento è davanti agli occhi di tutti. In questi cinque anni la Sardegna è stata già teatro di numerosi sbarchi di massa e tuttora è la destinazione della rotta clandestina dell’immigrazione proveniente dall’Algeria. Il PD non ha nascosto la sua idea balzana di ripopolare l’isola con i migranti. Noi siamo assolutamente contrari e sosterremo scelte tese a governare e limitare l’immigrazione e con essa – ha concluso Cappellacci- anche il giro d’affari di chi sfruttando queste persone ha fatto denari a palate”.