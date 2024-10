La lettera di minaccia di morte nei confronti del vice sindaco di Esterzili, Fernando Cucca, è arrivata nel mese di giugno, ma la notizia è stata resa nota soltanto qualche giorno fa, quando, non essendo arrivate le dimissioni richieste dagli autori della missiva, la stessa minaccia è stata rivolta a una delle figlie dell’amministratore. In considerazione, dunque, di un'ulteriore degenerazione fatti, lo stesso Cucca e il sindaco Giovanna Melis hanno deciso di sporgere denuncia ai carabinieri e di rendere pubblico quanto accaduto. Pronta e decisa è stata la reazione di tutta la comunità del centro barbaricino di fronte ai gravissimi atti intimidatori che hanno turbato la vita di cittadini abituati a una quotidianità tranquilla, serena e improntata alla reciproca solidarietà. Nella giornata di ieri, la sala consiliare, era affollatissima: nessuno ha voluto mancare alla riunione del consiglio comunale convocato d’urgenza dopo la minaccia alla famiglia del vice sindaco. Nel corso dell’incontro, il primo cittadino ha parlato di un “gesto vigliacco” messo a segno da uno squilibrato. Quanto accaduto non può interpretarsi in modo diverso, secondo il sindaco, convinto che l’amministrazione comunale, anche attraverso il contributo fondamentale del suo vice, stia facendo di tutto per perseguire l’esclusivo interesse della comunità. Le iniziative e i progetti già in fase di realizzazione riguardano tutti i settori della vita sociale del paese, ha tenuto a precisare Giovanna Melis, escludendo motivi di astio per ciò che il Comune non abbia fatto con tutte le sue forze, senza risparmio di energie. “Il Comune è la casa di tutti e chi ha qualsiasi tipo di problema può avvicinarsi e parlarci senza arrivare ad atti estranei alla cultura del nostro paese.” Il sindaco ha concluso dichiarando che l’amministrazione andrà avanti per la sua strada con fermezza: “Nessuno ci farà paura”.