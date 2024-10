E’ fissata per il 29 marzo, a Cagliari, l’inaugurazione del nuovo IperPan del Gruppo Superemme, associato Selex. Si tratta di un punto della città importante per la famiglia Murgia, proprietaria del Gruppo Superemme e dei marchi IperPan e SuperPan, che conferma la volontà di investire sulla realizzazione di nuove strutture all’insegna della qualità, senza mai trascurare la convenienza.

Il Gruppo SuperEmme rilancia il punto vendita: aprono anche Bata, UniEuro, Oviesse, Lava & Cuce e Pirani Pasticceria.

“Aprire in Viale La Plaia, per noi è come tornare a casa” cosi dichiarano i due titolari Antonello e Gianni Murgia, “ma soprattutto è l’inizio di un nuovo percorso dove tutta la nostra famiglia e le nuove generazioni hanno portato la loro competenza”.

I NUMERI. Su una superficie coperta di 3.350 mq, apre le porte il prossimo giovedì un’area totale di vendita di 2.500 mq servita da 60 addetti. Dimensioni importanti che permettono la presenza di tutti i reparti: macelleria, ortofrutta, latticini, gastronomia, salumeria, panetteria, pasticceria, pescheria, con una vasta scelta di specialità locali, a testimonianza dell’attaccamento e della conoscenza approfondita del territorio che, da sempre, caratterizza Iper e Super Pan. Ogni reparto food proporrà il meglio in termini di freschezza e gusto: il Pane a lievitazione naturale, biologico; il Banco per il Taglio di carni pregiate sarde, tra cui la carne di Bordigali; il Sushi, per gli amanti del pesce preparato secondo ricette giapponesi; la frutta e la verdura a km 0, con il privilegio di optare per insalate e macedonie o centrifughe preparate in loco; alimenti vegani e free from.

LA STORIA. Plaia è il trentaquattresimo punto vendita dei Murgia, il settimo IperPan nell’isola, dove gravitano ben 1300 buste paga ogni mese. Molteplicii servizi offerti dal gruppo SuperEmme spa: entrando nel nuovo IperPan si potrà scegliere un mazzo di fiori da regalare o regalarsi, in tinta con la tavola magari, acquistare il quotidiano del giorno e scoprire la fornita cantina di vino. E coloro che prediligono la praticità di tanti servizi in uno apprezzeranno la Parafarmacia. Nulla sarà lasciato al caso in un punto vendita tra innovazione e tradizione aperto 7 giorni su 7 e con la possibilità di svolgere la spesa in autonomia grazie all’utilizzo di casse veloci perché il Cliente possa vivere un’esperienza di vero piacere, visivo, olfattivo e di gusto, ed anche di risparmio.

La direzione della SuperEmme spa, di Elmas, (proprietaria della catena di supermercati Pan e Iper Pan della Sardegna), durante la querelle giudiziaria con i proprietari delle mura del centro commerciale dietro la stazione dei treni, aveva deciso un metodo indolore per le maestranze lavorative: tutti i dipendenti erano stati infatti “spalmati” negli altri punti vendita del circondario, spazzando di fatto l’incubo dei licenziamenti ed esuberi.

Nel frattempo in queste ore, gli operai sono al lavoro per concludere gli ultimi ritocchi dell’imponente intervento di manutenzione straordinaria e abbellimento del centro, situato dietro piazza Matteotti. Giovedi 29 marzo, l’atteso taglio del nastro.