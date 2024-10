Ennesima denuncia di Manuel Alivesi (Forza Italia). Il Consigliere comunale di Sassari e il Vice Presidente della Commissione Urbanistica ha presentato un’interpellanza al Sindaco Nicola Sanna.

Nel mirino è finita Viale Adua dove, sostiene Alivesi, «Oramai non si contano piu le segnalazioni ed anche gli incidenti ai passanti».

«Alcuni mesi fa – ha scritto il Consigliere comunale in una nota – la trafficatissima Via era stata impegnata da alcuni lavori di manutenzione per il rifacimento della bitumatura, mentre sono stati completamente ignorati i necessari e tanto richiesti lavori di manutenzione dei marciapiedi».

«Sono molti i residenti che da tempo segnalano la necessità di intervenire per il rifacimento della viabilità pedonale – ha aggiunto –, cosi come sono tanti gli incidenti e gli infortuni subiti dai passanti persino a quelli che transitano con sedie a rotelle».

«Lo stato dei marciapiedi è penoso, in alcuni tratti appaiono piu simili a tracciati scoraggiando anche i piu coraggiosi ed attempati residenti. Si aggiunga inoltre una illuminazione oramai divenuta obsoleta ed assolutamente insufficiente, sia per il transito pedonale che per quello veicolare».

Al termine, Alivesi chiede l’intervento del primo cittadino «Affinché intervenga con decisione ed in modo fattivo con la programmazione di un opportuno atto di manutenzioni straordinarie della Viale Adua».