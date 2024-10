Da lunedì 23 attenzione a dove si parcheggia in Viale 1°Maggio. Questa mattina, infatti, gli operai dell’ufficio segnaletica stradale del Comune di Alghero erano al lavoro per posizione i cartelli indicanti il divieto di sosta con rimozione a partire da lunedì prossimo, dalle 7 alle 14. L’ordine comprende la zona in prossimità de Lo Chalet fino al Palazzo dei congressi.

Una notizia che ha sollevato da subito dubbi e lamentele da parte dei proprietari e gestori dei chioschi e stabilimenti. “Senza parcheggi - hanno detto alcuni - chiudiamo i battenti”.

Turisti e visitatori già in fuga da stamane, che tra leggere e non leggere, hanno preferito cambiare zona.

Il sindaco Mario Bruno ha fatto sapere che questa sera si terrà “una riunione con il Comandante della polizia municipale, Guido Calzia, e i proprietari degli stabilimenti della zona” per un confronto tra le parti. Il primo cittadino ha anche precisato che “sono stati aperti nuovi parcheggi non in area dunale”.

Un tema, quello dei parcheggi, delicato, per la carenza, e che ogni anno si manifesta in città creando disagi e malcontento.