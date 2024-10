Vivere in libertà, vivere a colori, perché la disabilità non deve essere un limite. Design dei servizi e sostenibilità ambientale, sociale ed economica per progettare il mondo contemporaneo e del futuro, attento all'uomo e al benessere nel pieno rispetto dell'ambiente.

Lo IED di Cagliari, da sempre attento a questi contenuti nell'ambito delle sue attività formative, ospita il 4 maggio a Villa Satta i due designer Danilo Ragona e Luca Paiardi, per una open lesson su "Design e tecnologia al servizio dell'accessibilità".

Danilo, diplomato IED Torino, designer e progettista (ha vinto la menzione d'onore Compasso d'oro nel 2011) che si dedica allo sviluppo e al progetto di tecnologie e attrezzature a sostegno della disabilità, e Luca, anche lui torinese, architetto e musicista.

Amici e colleghi, promotori e protagonisti di "Viaggio Italia", un importante progetto che li vede da quasi tre anni attraversare il belpaese in carrozzina per raccontare la loro storia e portare un messaggio di solidarietà. Un lungo viaggio, di cui IED Cagliari è sponsor per il secondo anno, che stavolta dal Piemonte li porterà, passando per la Sardegna, fino alla Basilicata, per poi ripartire verso l'Europa, tra incontri e avventure, sport e musica.

La sfida: provare a vedere il mondo da un altro punto di vista, perché “la disabilità non è un ostacolo ad una vita vissuta pienamente, è solo un punto di vista''. Un messaggio positivo, forte e chiaro che portano a tutti con il loro contagioso ottimismo e un immenso amore per la vita e per un mondo ''bellissimo e tutto da scoprire''.E la tecnologia diventa uno strumento complice sempre più importante al servizio della disabilità, per migliorare la vita e avvicinare le differenze individuali. Aiuta a sviluppare una visione di mobilità inclusiva attraverso le caratteristiche imprescindibili quali usabilità, sostenibilità, auto nomia, accessibilità.

Requisiti fondamentali per il Product Designer "made in IED", professione che sta vivendo un momento di grande mutazione: un professionista sensibile agli aspetti della sostenibilità, capace di analizzare e ideare nuove soluzioni formali, produttive e progettuali, che oltre a pensare e progettare per la produzione industriale diventa imprenditore delle sue idee, entrando nel mercato con oggetti autoprodotti.

Come il design delle carrozzine progettate da Danilo, con la sua azienda Able to Enjoy: soluzioni innovative per un nuovo concetto di mobilità, per venire incontro alle sue esigenze e di tutti coloro che hanno questo tipo di problema. Non più sedie a rotelle intese come ausilio medicale,ma carrozzine da "indossare",pensate per migliorare la necessità di indipendenza di mobilità e con stile. Un prodotto dal design moderno, superleggero, maneggevole e altamente tecnologico con cui identificarsi nella vita di tutti i giorni.

Soluzioni che, partendo da valori etici, sociali e di sostenibilità, agevolano tutte le attività della propria quotidianità e permettono di misurarsi nei più svariati ambiti e nelle sfide sportive (Luca è il numero 7 in Italia di Tennis in carrozzina e insieme a Danilo pratica anche sci nautico, barca a vela, downhill, paracadutismo, immersioni subacquee, rally), o di partecipare a sfilate di moda come nel caso dell'evento "Modelle&Rotelle" che ha visto in passerella bellissime ragazze in piedi e con disabilità in carrozzina.

Idee che scaturiscono da percorsi di formazione culturale e progettuale del mondo del design targato IED che mette al centro la cultura italiana del progetto che riesce ad esprimere proposte ad alto valore estetico, funzionale ed emozionale. Come nel caso di due studenti IED di Cagliari di Product Design del terzo anno che stanno sviluppando un progetto di tesi di dip