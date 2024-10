“Ryanair è lieta di offrire a Papa Francesco voli gratuiti da Roma a Cagliari per il 22 settembre – ha affermato il direttore della comunicazione Robin Kiely – Papa Francesco può ora unirsi ai milioni di italiani che volano con Ryanair ogni anno e beneficiare delle nostre basse tariffe”.

Con questa nota la compagnia aerea irlandese Ryanair ha offerto a Papa Francesco la possibilità di raggiungere gratuitamente Cagliari in occasione del suo pellegrinaggio in Sardegna previsto per il 22 settembre.