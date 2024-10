Il Questore di Cagliari ha intensificato i controlli per la sicurezza sui mezzi pubblici, in particolare modo in certi orari e itinerari che molto spesso sono oggetto di teppismo e violenza.

Si tratta di interventi che mirano a frenare tutti quegli episodi in cui i conducenti dei mezzi vengono fatti oggetti di minacce e richieste pretestuose da alcuni minori e non, per poi sfociare in atti di violenza e danneggiamento al mezzo.

Il potenziamento è arrivato dopo l’arresto di un 18enne nella serata del 28 febbraio, che aveva sfondato la portiera di un autobus.

Si tratta spesso di minorenni che non devono però essere esentati dal rispettare le norme penali.

Infatti, oltre ai fatti di aggressione che potrebbero sfociare in veri propri delitti, emergono generalmente due reati, cioè quello di interruzione di pubblico servizio e quello di danneggiamento aggravato, in cui nel primo caso si rischia da uno a cinque anni di reclusione, mentre nel secondo fino ai tre anni.

I controlli proseguiranno in modo serrato in particolare nei punti a rischio e con riferimento a determinate linee, 30 e 31, nella zona del centro Commerciale “Le Vele”, linee 8 e 20, Piazza San Michele, nella zona di via Is Maglias, le linee 9 e 1, nella zona di Piazze Matteotti e San Michele fino ad Assemini, e la linea 6.