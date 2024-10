Quest’anno pensavi di organizzare una bella vacanza con i bambini in Sardegna? Ottima idea! Nonostante nell’immaginario comune questa meravigliosa isola sia un po’ selvaggia, in realtà si tratta del luogo ideale per trascorrere le vacanze in famiglia, anche per i più piccini. Le spiagge dolcemente digradanti, il cibo genuino e delizioso e le numerose attrazioni dedicate ai più piccoli fanno sì che la Sardegna rappresenti una vera e propria destinazione family friendly. Ma dove andare? Ecco qualche consiglio per le tue prossime vacanze di famiglia!

Cala Gonone

Siamo in provincia di Nuoro, più precisamente a Cala Gonone, una località della costa orientale sarda davvero impressionante in quanto a bellezza naturale e paesaggistica. Qui non manca mai il caratteristico profumo di mirto, che ti permette di connetterti con la vera essenza della Sardegna, e inoltre trovi alcune delle spiagge più incantevoli di tutta l’isola, per non dire di tutta Italia. Sono anche particolarmente adatte per la balneazione dei più piccoli, grazie alla sabbia morbida e al fondale digradante: ma queste sono caratteristiche di cui l’intera isola può vantarsi!

Ciò che rende Cala Gonone una destinazione ideale per le vacanze con i bambini sono anche le attrazioni disponibili: i più piccoli ameranno fare un giro all’Acquario, che ha ben 25 vasche espositive e un’area giochi per bambini dedicata alle tartarughe marine, oppure visitare la Grotta del Bue Marino, e addentrarsi alla ricerca magica di quell’esemplare ormai considerato scomparso in queste zone.

Data la grande affluenza di famiglie con bambini, a Cala Gonone vi è anche una grande selezione di villaggi turistici che non solo ti permetteranno di godere di una posizione privilegiata, ma baderanno al divertimento dei tuoi bambini con attività e intrattenimento mirati e adatti alla loro fascia d’età. Così anche tu potrai finalmente sentirti in vacanza, sapendo che loro sono in ottime mani!

Alghero

Un’altra città particolarmente family friendly è Alghero, che i tuoi figli di certo ameranno: i suoi paesaggi hanno un fascino particolare, che richiama molto il mondo fantastico. Castelli, bastioni, mura di cinta e torri aragonesi -eredità della dominazione catalana- faranno volare la fantasia dei più piccoli, che si aspetteranno di trovare qui maghi e pirati.

E per rimanere in tema di magia, sui cieli di Alghero vola un animale incredibile: il grifone, l’avvoltoio maestoso che domina questa zona della Sardegna.

Tra i luoghi da non perdere della costa nord-occidentale e in particolare di Alghero troviamo le Grotte di Nettuno, forse le più famose dell’isola, raggiungibili con un suggestivo giro in barca o con un la lunga scalinata chiamata Escala del Cabirol.

Per i bambini più sognatori e romantici, poi, imperdibile la Butterfly House di Olmedo, a soli 12 km da Alghero: si tratta, proprio come suggerisce il nome, di una bellissima Casa delle Farfalle che ospita al suo interno più di 400 farfalle di diversi colori e dimensioni. Questa è la prima biosfera tropicale di tutta la Sardegna, e per renderla ancora più appetibile al turismo dei piccoli, ci troverai dentro anche non uno, ma ben due parchi giochi per bambini e due piscine circondate dal verde delle piante.