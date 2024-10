Niente più green pass rafforzato per raggiungere Sardegna e Sicilia. E' quanto prevede il nuovo decreto approvato dalla Camera. Per gli spostamenti da e per le isole sarà dunque sufficiente il certificato verde base, ottenibile anche con un tampone.

Fra le altre cose, è stato approvato con consenso unanime l’emendamento secondo il quale dal 10 marzo sarà nuovamente possibile “consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, da concerto, al cinema, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo, in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive”.

Via libera anche alla possibilità di svolgimento di feste popolari e manifestazioni culturali all'aperto nelle zone bianche, mentre aumenta da domenica prossima la capienza degli stadi (75%) e dei palazzetti (60%). Prorogato infine lo stato di emergenza, che si porterà avanti sino al 31 marzo.