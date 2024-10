I 20 milioni di euro destinati ai Comuni per migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale destinati lo scorso anno ai Comuni saranno incrementati con altri 12 milioni 698mila e 156 euro, per arrivare a un totale complessivo di 32,7 milioni di euro.

L'aumento delle risorse è stato firmato dall'Assessore all'Agricoltura, Pier luigi Caria, con un apposito decreto dedicato alla sottomisura 4.3.1 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020. I nuovi fondi consentiranno di finanziare altri 63 comuni che si sommeranno ai 100 già beneficiari della prima tranche.

Nel bando pubblicato nell’agosto 2017, infatti, l’importo massimo finanziabile per domanda di sostegno era stato fissato in 200mila euro (iva inclusa). Nel caso di domande presentate da Comuni associati, l’importo poteva essere moltiplicato per il numero dei Comuni interessati dall’intervento fino a 600mila euro, ugualmente comprensivo dell’Iva.

Nello stesso erano considerati interventi ammissibili quelli che puntavano a migliorare le condizioni di viabilità rurale e forestale, ricadenti in modo prevalente in zona agricola (strade rurali) o di salvaguardia con riferimento in questo caso alle zone boschive (strade forestali) al fine di ripristinare, ove compromessa, la percorribilità. Nel provvedimento erano stati inoltre inclusi gli investimenti riguardanti la realizzazione di opere di difesa del corpo stradale, di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di regimazione delle acque superficiali.

Soddisfatto l'Assessore Caria: «Con la spendita di tutte le risorse presenti nella Misura PSR diamo risposta positiva e particolarmente attesa alle richieste di numerose aziende agricole e delle amministrazioni comunali in cui queste operano. Migliorare la viabilità nelle nostre campagne favorisce da un lato la crescita del tessuto imprenditoriale agricolo sardo e dall’altro assicura una gestione più efficiente del territorio nel caso di interventi urgenti legati a incendi o ad altri particolari fenomeni calamitosi».