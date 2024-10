Stamane nella sede della Regione l'assessore dei Lavori pubblici, Angela Nonnis, ha incontrato per i saluti il nuovo capo compartimento dell'Anas Sardegna, Valerio Mele. Nel corso della breve riunione l'assessore ha deciso di convocare immediatamente un tavolo tecnico con il dirigente per valutare prima di tutto le emergenze riguardo alla viabilità isolana di competenza statale. “Fisseremo a brevissimo una data per continuare a confrontarci con Anas sui principali nodi aperti - ha detto l'assessore - a partire dalle gravi problematiche sui cantieri della Carlo Felice tra Nuraminis e Sanluri”.