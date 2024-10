Il Sindaco di Bonorva Massimo D'Agostino ha scritto all'Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari, il dottor Guido Sechi «per segnalare, con forza, l'estrema pericolosità della Strada provinciale 43, nel tratto compreso tra l'accesso del paese e lo svincolo di Bonorva sulla strada statale 131 “Carlo Felice”».

«Il manto stradale – ha rimarcato il primo cittadino – infatti, in questo percorso di meno di 2 chilometri, si presenta a tratti in totale stato di abbandono e usurato dal traffico veicolare, quotidianamente molto intenso».

«In particolare – ha aggiunto – in un tratto in prossimità del bivio in zona artigianale Santa Barbara (P.I.P), le condizioni di percorribilità sono davvero al limite del possibile e i pericoli per chi viaggia risultano particolarmente essere accentuati».

D'Agostino ha denunciato anche «lo stato di carenza in cui versa la segnaletica orizzontale e verticale» sottolineando come le promesse di un intervento dell'Ente Gestore sono state fino ad ora disattese ma le condizioni di sicurezza sono ormai al limite della tollerabilità».

Al termine, il Sindaco ha chiesto all'Amministratore Sechi di «adoperarsi affinché vengano ripristinate le condizioni di sicurezza e di adeguamento della strada e i lavori vengano avviati nel più breve tempo possibile, così che il traffico possa tornare alla sua “normalità”, peraltro già gravata, in quel tratto, dalla pericolosità dello svincolo per la 131».