Sopralluogo a Mulinu Becciu per i lavori di sistemazione e ingresso dalla statale 554: “Ecco la rotatoria tra via Piero della Francesca, via Peretti, via Brotzu – spiega il consigliere comunale del Pd, Fabrizio Marcello - le caratteristiche principali sono quattro bracci, diametro esterno 42 metri con isola centrale sistemata a verde.

Il progetto – evidenzia sempre il consigliere - consiste inoltre nella sistemazione di via Piero della Francesca sino all'incrocio con la via Peretti, nella porzione di strada in territorio di Cagliari ancora priva delle opere di urbanizzazione primaria”.

Si prevede pertanto dove sarà necessario l'allargamento della sezione stradale, la realizzazione dei marciapiedi la realizzazione della rete di smaltimento delle acque bianche e della rete di pubblica illuminazione. Importo 5 milioni di euro