Ecco il sopralluogo con lo stato dei lavori, al lotto 3 “B”, con l’ntroduzione di un nuovo accesso all'area urbana di “Su Planu", tra la via Piero della Francesca e via dei Medici, con un investimento pari a 2milioni e 800 mila euro: “I lavori riguardano la rotatoria – spiega il consigliere comunale Fabrizio Marcello – per consentire la manovra in sicurezza su via Piero della Francesca dal quartiere di Su Planu, comune di Selargius. Opera che avrà le seguenti caratteristiche principali, un diametro esterno di 33 metri, isola centrale sistemata a verde, nell'incrocio tra Via Piero della Francesca, via Peretti, via Brotzu sarà realizzata una rotatoria di tipo

compatto, diametro esterno 42 metri

con Isola centrale sistemata a verde. Il progetto prevede inoltre la sistemazione di Via Piero della Francesca sino all'incrocio con la via Peretti, nella porzione di strada in territorio di Cagliari ancora priva delle opere di urbanizzazione primaria, con l'allargamento della sezione stradale, la realizzazione dei marciapiedi, la realizzazione della rete di smaltimento delle acque bianche e della rete di pubblica illuminazione”.

IL CANTIERE. Il progetto riunisce i tre finanziamenti per un importo di 5milioni e 250 mila euro, consiste nella realizzazione di un nuovo accesso dalla ss. 554 verso il quartiere di Su Planu – Mulinu Becciu con la realizzazione di una strada complanare che corre parallela all’arteria e collega la via Ticca con la via Piero della Francesca.

L'accesso dalla ss. 554 al quartiere Su Planu – Mulinu Becciu avverrà utilizzando la corsia di decelerazione che consente attualmente l'ingresso alla via Ticca. In corrispondenza dell'incrocio con la Via Ticca verrà realizzata una rotatoria di tipo compatto. Dalla rotonda ci si potrà re-immettere sull'asse principale utilizzando l'attuale corsia di accelerazione il cui adeguamento sarà di competenza dell'Anas oppure si potrà accedere al quartiere di Su Planu – Mulinu Becciu attraverso la strada complanare all'asse principale che consente di collegare la rotatoria in progetto con la via Piero della Francesca.