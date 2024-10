La viabilità cittadina e rurale è una delle tematiche più attuali nella scena politica sarda. La loro manutenzione è fondamentale per consentire una transito senza pericoli e per dare modo ad agricoltori e allevatori di arrivare, tranquillamente, ai loro possedimenti.

Un notevole danno può, inoltre, arrivare dalle piogge che, in un certo qual modo, possono impedire il transito stradale. Per consentire la loro corretta percorribilità, i Comuni si attivano attraverso la richiesta di finanziamenti alla Regione, oppure, come nel caso del Comune di Siligo, attingere dai fondi comunali, spesso non sufficienti per soddisfare le esigenze. E proprio con questi che, nei giorni scorsi,si sono conclusi i lavori di ripristino de “Su caminu cutzu”

Come ha annunciato lo stesso primo cittadino, a questo seguirà il ripristino di altre 4 strade rurali.

“La manutenzione della rete stradale sia interna che esterna – dichiara Sassu – (unitamente alla miriade di altre manutenzioni necessarie in paese) è ormai un problema di tutti i comuni, piccoli e grandi che richiede risorse per centinaia di migliaia di euro certo non più rinvenibili nei bilanci dei piccoli comuni”.

“Gli eventi alluvionali degli ultimi due anni – conclude – hanno poi disintegrato la già compromessa viabilità rurale del territorio. In attesa di ricevere 2 finanziamenti Regionali già accordati alla nostra Amministrazione per oltre 650.000€ procediamo così”.