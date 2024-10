Una strada, (parliamo di via Verdi), notoriamente usata da diverso tempo come 'pista' per auto veloci, che sfrecciano a folle velocità, incuranti del pericolo per persone, animali e auto in sosta.

E ancora, gincane, testacoda, sgommate fino allo sterrato poco dopo la scuola elementare: tutto avviene sotto gli occhi atterriti di parecchi cittadini che abitano nella zona, soprattutto a tarda sera e a detta dei più, chi compie queste assurde acrobazie con le auto sarebbero quasi tutti giovani. E i racconti di numerosi cittadini, che vogliono mantenere per ora l'anonimato per timore di possibili dispetti e ritorsioni, si moltiplicano a macchia d'olio: c'è paura e nessuno sa spiegarsi del perchè di questi comportamenti da parte della "banda" che si diverte correndo seri rischi. Per ora i controlli dei Carabinieri non hanno sortito l'effetto sperato e anche sui gruppi social di Facebook di Sestu sono diversi gli utenti che, anche in modo abbastanza virulento, sfoga la propria rabbia e il proprio disappunto per il fenomeno 'copiato' dal celebre film "Fast & Furious".

Giovani al volante che cominciano forsennate accelerate, corse e semi-gare, tutto accanto alla scuola elementare, accanto alle abitazioni. Capita però alla sera, non di certo di giorno, fino allo sterrato che poi conduce alla zona periferica della cittadina sestese. Le forze dell’ordine sono state avvisate più e più volte del triste e pericolosissimo fenomeno che mette a rischio l’incolumità di chiunque si possa trovare a passeggiare nella zona, in strada, col proprio cane oppure in bicicletta.

(Foto tratta da Google Maps)