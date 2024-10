“In via Timavo, a due passi dall'ospedale di Is Mirrionis. Il Comune rimuove relitti e discariche in vista della sistemazione del cortile. Il prossimo passo sarà la pulizia delle cantine dei palazzi di proprietà del Comune”.

Lo annuncia la consigliera comunale di Fratelli D’Italia, Enrica Anedda Endrich, nelle vesti anche di Presidente della Commissione Cultura, che mostra (con le foto sui social), come l’Amministrazione si stia muovendo mettere fine alla presenza dei relitti abbandonati di veicoli e alle discariche di rifiuti stipati nelle cantine comunali della palazzina che s’affaccia sulla via Is Mirrionis.